Идея на сегодняшний день неживая: Зеленский о буферной зоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что официально Украине не предлагали создать буферную зону в 15 километров.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Коалиции желающих.

Зеленский раскритиковал идею буферной зоны

Зеленский рассказал, что вопрос о демилитаризованной зоне звучал в медиа и от разных людей, в частности от многих разведок.

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— Официально никто Украине ничего подобного не предлагал… Я считаю, на сегоднешний день эта идея, она не очень живая, потому что это зависит от формата мониторинга, — заявил президент, отметив, что это предложение выглядит как “очередной эксперимент” над Украиной.

Зеленский поставил под сомнение эту идею, ведь она вызывает много вопросов, в частности непонятно, почему именно 15 км и от какой линии считать — от границы или от линии фронта.

Он отметил, что ракеты летят и с территории Беларуси, а значит, в соответствии с логикой, вглубь этой страны также нужна будет буферная зона.

Также Зеленский подчеркнул, что современное оружие бьет гораздо дальше, чем 15 километров.

— Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне — у нас не будет Херсона, — отметил он.

Президент также подчеркнул, что подобная ситуация касается и Покровска, а также других городов вблизи линии фронта.

Отдельно он напомнил об опыте 2014 года, когда после объявления режима тишины враг продвигался вперед, пока украинские силы не могли отвечать огнем.

— Иллюзий что нарушений ceasfire не будет — иллюзий нет, они (нарушения — Ред.) будут. Но это очень важный шаг. Если после того согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить. Идея (по разведению войск, — Ред.) на сегодняшний день не живая, — подытожил Зеленский.

Источник : Офис президента

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