Ідея на сьогодні нежива: Зеленський про буферну зону

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційно Україні не пропонували створити буферну зону в 15 кілометрів.

Про це він сказав під час пресконференції після саміту Коаліції охочих.

Зеленський розкритикував ідею буферної зони

Глава держави розповів, що питання про демілітаризовану зону лунали в медіа та від різних людей, зокрема від багатьох розвідок.

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– Офіційно ніхто Україні нічого такого не пропонував… Я вважаю, на сьогодні ця ідея, вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу, – заявив президент, зазначивши, що ця пропозиція виглядає як “черговий експеримент” над Україною.

Зеленський поставив під сумнів цю ідею, адже вона викликає багато запитань, зокрема незрозуміло, чому саме 15 км і від якої лінії рахувати – від кордону чи від лінії фронту.

Він зауважив, що ракети летять і з території Білорусі, а отже, відповідно до логіки, углиб цієї країни також потрібна буде буферна зона.

Також Володимир Зеленський нагадав, що сучасна зброя б’є набагато далі, ніж 15 кілометрів.

– Навіть якщо ми будемо говорити про 15 кілометрів, що ми робитимемо з містом Херсон? Це відразу означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ у Херсоні – у нас не буде Херсона, – зазначив він.

Президент також наголосив, що ситуація стосується й Покровська, а також інших міст поблизу лінії фронту.

Окремо він нагадав про досвід 2014 року, коли після оголошення режиму тиші ворог просувався вперед, поки українські сили не могли відповідати вогнем.

– Ілюзій що порушень ceasfire не буде – ілюзій немає, вони (порушення, – Ред.) будуть. Але це дуже важливий крок. Якщо після того погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста, як Херсон, Харків і Суми, в усіх буде начебто мир, а в них триватиме війна. Оскільки до них долітатиме артилерія. Тому про це передчасно говорити. Ідея (щодо розведення військ, – Ред.) на сьогодні нежива, – підсумував Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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