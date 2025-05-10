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Карта боевых действий на 10 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 162 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБов. Кроме этого, враг привлек для поражения 956 дронов-камикадзе и осуществили 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 10 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 10 мая 2025 года

По состоянию на утро 10 мая в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 10 мая 2025 года

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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