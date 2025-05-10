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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 10 травня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБів. Крім цього, ворог залучив для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025

Ситуація в Україні на 10 травня 2025

Станом на ранок 10 травня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 10.05.2025:

  • особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ – 1380 од,
  • засобів ППО ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків – 372 од,
  • гелікоптерів – 335 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од,
  • крилатих ракет ‒ 3197 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 830 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 172-гу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні
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