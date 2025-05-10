Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 10 травня 2025 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБів. Крім цього, ворог залучив для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2025
Ситуація в Україні на 10 травня 2025
Станом на ранок 10 травня у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
Втрати РФ у війні на 10.05.2025:
- особового складу ‒ близько 964 580 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем – 27637 (+49) од,
- РСЗВ – 1380 од,
- засобів ППО ‒ 1158 (+1) од,
- літаків – 372 од,
- гелікоптерів – 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36) од,
- крилатих ракет ‒ 3197 од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 830 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 172-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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