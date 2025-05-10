Макрон объявил о готовности США и партнеров мониторить прекращение огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности США и партнеров участвовать в мониторинге прекращения огня в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам встречи Коалиции желающих.

Макрон рассказал о мониторинге прекращения огня в Украине

Президент Франции сообщил, что контролировать 30-дневное прекращение огня в Украине в первую очередь будут Соединенные Штаты, к этому процессу могут привлечь и других партнеров.

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По словам Макрона, более 30 стран поддерживают идею чтобы с понедельника, 12 мая, каких-либо условий началось прекращение огня на суше, море и в воздухе.

— И также с мониторингом, который главным (образом, — Ред.) будут обеспечивать американцы, но все (партнеры, — Ред.) будут участвовать, — пояснил он.

Макрон объяснил, что такое перемирие даст возможность “немедленно же” перейти к переговорам по восстановлению инфраструктуры и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, сегодня состоялось заседание Коалиции желающих в Киеве. После встречи Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск позвонили Дональду Трампу и обсудили мирные усилия.

По результатам разговора в МИД Украины сообщили, что наша страна и ее союзники готовы к безусловному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Остается дождаться ответа от России.

Источник : Офис президента

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