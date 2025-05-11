Пожар в торговом центре в Варшаве устроили российские спецслужбы — Туск

Премьер Польши Дональд Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года.

Об этом он написал в соцсети Х.

— Теперь мы точно знаем, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников уже задержана, все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем! — отметил Туск.

Дональд Туск вместе с другими польскими министрами Томашем Семоняком и Адамом Боднаром сообщили, что есть глубокое понимание о порядке и ходе поджога и способе его документирования исполнителями.

Сейчас смотрят

– Их действия (российских спецслужб, – Ред.) были организованы и управляемы установленным лицом, которое находилось в Российской Федерации. Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные меры, направленные на их задержание, – написали премьер-министр и министры в своем заявлении, сообщает RMF 24.

Польские власти решительно настроены привлечь к ответственности виновных в ужасных актах саботажа и лиц, которые ими руководили. Отмечается, что польские службы сотрудничают с литовской стороной, где некоторые виновные также осуществляли диверсионную деятельность.

Пожар в торговом центре Marywilska 44 в Польше

Напомним, что 12 мая 2024 года в польской столице Варшаве произошел масштабный пожар в торговом центре Marywilska 44, в результате чего здание было полностью уничтожено.

В зале находилось более 1400 магазинов и точек обслуживания. Пожарные проинформировали, что огонь, скорее всего, возник сразу в нескольких местах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.