Пожежу у торговому центрі у Варшаві влаштували російські спецслужби – Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі торгового центру Marywilska 44 у Варшаві у травні 2024 року.

Про це він написав у соцмережі Х.

– Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торгового центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!.

Дональд Туск разом із іншими польськими міністрами Томашем Семоняком та Адамом Боднаром повідомили, що є глибоке розуміння про порядок та перебіг підпалу та спосіб його документування виконавцями.

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– Їхні дії (російських спецслужб, – Ред.) були організовані та керовані встановленою особою, яка перебуває в Російській Федерації. Прокуратура, поліція та Агентство внутрішньої безпеки продовжують слідчі та оперативні заходи, спрямовані на їх затримання, – написали прем’єр-міністр та міністри у своїй заяві, пише RMF 24.

Польська влада рішуче налаштована притягнути до відповідальності винних у жахливих актах саботажу та осіб, які ними керували. Зазначається, що польські служби співпрацюють з литовською стороною, де деякі з винних також здійснювали диверсійну діяльність.

Пожежа у торговому центрі Marywilska 44 у Польщі

Нагадаємо, що 12 травня 2024 року у польській столиці Варшаві сталася масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska 44, внаслідок чого будівлю було повністю знищено.

У залі було понад 1400 магазинів і точок обслуговування. Пожежники проінформували, що вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях.

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