Мэры Киева: кто возглавлял столицу с 1991 года и чем запомнился

Киев — столица Украины, и от того, кто возглавляет город, в значительной степени зависит его развитие. Во времена независимости столицу возглавляли различные политические фигуры, каждая из которых имела свой стиль руководства, достижения и определенные недостатки.

Читайте о перечне мэров Киева и чем отличился каждый из них за время правления на Фактах ICTV.

Мэры Киева: перечень лиц и хронология

До 1997 года такого понятия как избранный городской голова не было, были представители президента, которых они назначали.

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Первые демократические выборы в Киевский городской совет состоялись весной 1990 года. Именно тогда был сформирован Киевсовет первого созыва, который сыграл важную роль в процессе обретения Украиной независимости.

Нужно отметить, что в то время еще не существовало современной многопартийной системы, и кандидатов в депутаты выдвигали преимущественно трудовые коллективы предприятий, учебных заведений и различных общественных объединений. Представители Коммунистической партии также активно участвовали в избирательном процессе.

После распада Советского Союза Председатель Киевской городской государственной администрации назначался президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, согласно части второй статьи 10-1 Закона Украины О столице Украины — городе-герое Киеве.

С 1997 года в Киеве действует настоящее самоуправление. Сейчас киевляне выбирают нового мэра самостоятельно. Выборы проходят каждые пять лет.

Мэры Киева за все годы — перечень

Леонид Косаковский (1997-1998)

12 июня 1997 года после вступления в силу Закона Украины О местном самоуправлении в Украине на основании статьи 3 раздела V Заключительные и переходные положения, как действующий председатель Киевского городского совета Леонид Косаковский получил статус Киевского городского головы.

За время правления Косаковского было улучшено транспортное сообщение столицы, введены новые троллейбусные и трамвайные линии. Киевлян обеспечили домашними телефонами. Также мэр Киева осуществлял поддержку и развитие киевской промышленности и науки.

Известно, что в то время в Киеве был дефицит товаров первой необходимости, который он успешно преодолел. Косаковский первым создал социальную программу Забота, которая была направлена на поддержку социально незащищенных людей.

В 2020 году он получил награду Киевского городского головы — Знак Почета.

Александр Омельченко (1999-2006)

Александр Омельченко руководил столицей Украины восемь лет. Его дважды избирали мэром Киева с рекордным количеством голосов — более 70%.

За время правления Омельченко сосредоточился на благоустройстве столицы. В частности состоялось восстановление древних храмов, среди которых Михайловский златоверхий и Успенский соборы, масштабная реконструкция зданий, строительство ТРЦ и дорог. Открылись новые станции метро.

Леонид Черновецкий (2006-2012)

Вошел в историю как ″космический мэр″. Его первая каденция отмечалась социальными программами, в частности выдачей карточки киевлянина. Однако позже деятельность его команды вызвала обвинения в коррупции, а сам мэр частично потерял контроль над городом еще до официального завершения срока.

В 2012 году Леонид Черновецкий написал заявление об отставке с должности председателя КГГА. Его обязанности до назначения нового мэра исполняла Галина Герега.

Александр Попов (2010-2013)

Назначен тогдашним президентом Виктором Януковичем как глава Киевской горгосадминистрации. Потерял должность после событий Евромайдана. После Революции Достоинства главой госадминистрации на некоторое время был назначен Владимир Бондаренко.

Виталий Кличко (2014 — действующий городской голова)

Виталий Кличко — чемпион мира по боксу. Стал мэром во время сложного периода после Революции достоинства.

Во время его каденции началось активное обновление транспортной инфраструктуры, запуск проекта Smart City, реконструкция мостов и модернизация ЖКХ.

За время пребывания в должности, им была открыта велосипедная дорожка на Труханов остров, новый мост от Владимирской горки до арки Дружбы народов, запущен проект Питьевая вода из-под крана, появилось много новых парков и скверов.

В январе 2022 года Кличко открыл в Дарницком районе Центр комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью. А в июле в Киеве открылся парк Прибрежный возле залива Берковщина. Также был организован ремонт дорог, улиц и дворов.

Внедрена электронная форма оплаты парковок, установлено 4 тыс. видеокамер в рамках программы Безопасный город.

Виталий Кличко боролся с несанкционированными МАФами, которые не имели разрешения и рекламными конструкциями, которые портят вид города.

В 2018 году Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины, опубликованном в журнале Деловая столица.

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