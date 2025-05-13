Мери Києва: хто очолював столицю з 1991 року і чим запам’ятався

Київ — столиця України, і від того, хто очолює місто, значною мірою залежить його розвиток. За часів незалежності столицю очолювали різні політичні фігури, кожна з яких мала свій стиль керівництва, досягнення та певні недоліки.

Читайте про перелік мерів Києва та чим відзначився кожен з них за часи правління — на Фактах ICTV.

Мери Києва: перелік осіб та хронологія

До 1997 року такого поняття як обраний міський голова не було, були представники президента, яких вони призначали.

Зараз дивляться

Перші демократичні вибори до Київської міської ради відбулися навесні 1990 року. Саме тоді була сформована Київрада першого скликання, яка відіграла важливу роль у здобутті Україною незалежності.

У той час ще не існувало сучасної багатопартійної системи, і кандидатів у депутати висували переважно трудові колективи підприємств, навчальних закладів та різних громадських об’єднань. Представники Комуністичної партії також активно брали участь у виборчому процесі.

Після розпаду Радянського Союзу голова Київської міської державної адміністрації призначався президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, відповідно до частини 2 статті 10-1 закону України Про столицю України – місто-герой Київ.

З 1997 року в Києві діє справжнє самоврядування. На сьогодні кияни обирають нового мера самостійно. Вибори відбуваються кожні п’ять років.

Мери Києва за всі роки — перелік

Леонід Косаківський (1997–1998)

12 червня 1997 року після набуття чинності закону України Про місцеве самоврядування в Україні на підставі статті 3 розділу V Прикінцеві та перехідні положення як чинний голова Київської міської ради Леонід Косаківський набув статусу київського міського голови.

За часи правління Косаківського було покращено транспортне сполучення столиці, введені нові тролейбусні та трамвайні лінії. Киян забезпечили домашніми телефонами. Також мер Києва здійснював підтримку та розвиток київської промисловості та науки.

Відомо, що на той час у Києві був дефіцит товарів першої потреби, який він успішно подолав. Косаківський першим створив соціальну програму Турбота, яка була направлена на підтримку соціально незахищених людей.

У 2020 році він отримав нагороду київського міського голови — Знак пошани.

Олександр Омельченко (1999–2006)

Олександр Омельченко керував столицею України вісім років. Його двічі обирали мером Києва з рекордною кількістю голосів – понад 70%.

За часи правління Омельченко зосередився на доброустрої столиці. Зокрема, відбулася відбудова стародавніх храмів, серед яких Михайлівський золотоверхий та Успенський собори, масштабна реконструкція будівель, будівництво ТРЦ та доріг. Відкрилися нові станції метро.

Леонід Черновецький (2006–2012)

Увійшов в історію як ″космічний мер″. Його перша каденція відзначалася соціальними програмами, зокрема виданням Картки киянина. Проте пізніше його команда була звинувачена у корупції, а сам мер частково втратив контроль над містом ще до офіційного завершення терміну.

У 2012 році Леонід Черновецький написав заяву про відставку з посади голови КМДА. Його обов’язки до призначення нового мера виконувала Галина Герега.

Олександр Попов (2010–2013)

Призначений тодішнім президентом Віктором Януковичем як голова Київської міськдержадміністрації. Втратив посаду після подій Євромайдану. Після Революції Гідності очільником держадміністрації на деякий час був призначений Володимир Бондаренко.

Віталій Кличко (2014 — чинний міський голова)

Віталій Кличко — чемпіон світу з боксу. Став мером під час складного періоду після Революції гідності.

Під час його каденції розпочалося активне оновлення транспортної інфраструктури, запуск проєкту Smart City, реконструкція мостів і модернізація ЖКГ.

За часи перебування на посаді ним було відкрито велосипедну доріжку на Труханів острів, новий міст від Володимирської гірки до арки Дружби народів, запущено проєкт Питна вода з-під крана, з’явилося багато нових парків та скверів.

У січні 2022 року Кличко відкрив у Дарницькому районі Центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. А в липні у Києві відкрився парк Прибережний біля затоки Берковщина. Також було організовано ремонт доріг, вулиць та дворів.

Впроваджено електронну форму оплати паркування, встановлено 4 тис. відеокамер у рамках програми Безпечне місто.

Віталій Кличко боровся з несанкціонованими МАФами, які не мали дозволу, та рекламними конструкціями, що псують вигляд міста.

У 2018 році Віталій Кличко посів перше місце у рейтингу мерів України, опублікованому в журналі Ділова столиця.

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