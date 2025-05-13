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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В окупованому Луганську дрони атакували асфальтобетонний завод, спалахнула пожежа

Атака дронів в окупованому Луганську 13 травня 2025 року: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Росії заявили про атаку безпілотників 13 травня на асфальтобетонний завод у тимчасово окупованому Луганську, де сплахнула пожежа.

Атака дронів в Луганську: наслідки для окупантів

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, яке посилається на так звану місцеву владу, внаслідок атаки дронів на асфальтобетонний завод у Луганську нібито загинули двоє співробітників МНС, ще двоє дістали поранення.

Там стверджують, що атака була здійснена трьома БпЛА літакового типу.

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При цьому перший дрон спричинив пожежу на заводі, а за годину ще один завдав повторного удару по об’єкту.

У “ЛНР” ще уточнюють інформацію про постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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