В окупованому Луганську дрони атакували асфальтобетонний завод, спалахнула пожежа
У Росії заявили про атаку безпілотників 13 травня на асфальтобетонний завод у тимчасово окупованому Луганську, де сплахнула пожежа.
Атака дронів в Луганську: наслідки для окупантів
За даними російського Telegram-каналу ASTRA, яке посилається на так звану місцеву владу, внаслідок атаки дронів на асфальтобетонний завод у Луганську нібито загинули двоє співробітників МНС, ще двоє дістали поранення.
Там стверджують, що атака була здійснена трьома БпЛА літакового типу.
При цьому перший дрон спричинив пожежу на заводі, а за годину ще один завдав повторного удару по об’єкту.
У “ЛНР” ще уточнюють інформацію про постраждалих.
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