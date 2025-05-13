Военные сняли редкие кадры сбивания российского Су-25 из ПЗРК Игла

Украинскому военному удалось попасть из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла в российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в ОСГВ Хортица в своем Telegram-канале.

ВСУ сбили российский Су-25

Где именно удалось попасть в российский штурмовик — не сообщается. Только указано, что это произошло на Восточном направлении.

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— Это редкий случай, когда удается заснять сбивание вражеского самолета. Метким выстрелом из ПЗРК Игла воин 58 бригады на псевдо Талиб поймал российский Су-25, — рассказали военные.

Там добавили, что это уже не первая такая добыча этого военного. Среди его трофеев также четыре вражеских самолета и два беспилотника типа Shahed.

— Талиб очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на “дичь” он знатный. Так что дальше будет, — говорится в заметке.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 вторника, 13 мая, враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно противник действует на Покровском направлении, где с начала суток осуществил уже 25 атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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