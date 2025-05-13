Військові зафільмували рідкісні кадри збиття російського Су-25 із ПЗРК Ігла

Українському військовому вдалося влучити із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла у російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили в ОСУВ Хортиця у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ збили російський Су-25

Де саме вдалося влучити у російський штурмовик – не повідомляється. Лише зазначено, що це сталося на Східному напрямку.

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— Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом з ПЗРК Ігла воїн 58 бригади на псевдо Таліб вполював російський Су-25, – розповіли військові.

Там додали, що це вже не перша така здобич цього військового. Серед його трофеїв також чотири ворожих літаки та два безпілотники типу Shahed.

— Таліб дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на “дичину” він знатний. Тож далі буде, – йдеться у дописі.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 вівторка, 13 травня, ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно противник діє на Покровському напрямку, де з початку доби здійснив вже 25 атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

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