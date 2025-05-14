РФ ночью атаковала Украину 145 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 14 мая (с 19:30 13 мая) российский враг атаковал Украину баллистической рекетой Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Атака дронов на Украину 14 мая: что известно

По состоянию на 09:00 14 мая подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, западе и в центре Украины. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

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Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской воздушной атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.

Где раздавались взрывы ночью 14 мая

По словам Сергея Тюрина, председателя Хмельницкой ОВА, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 13 вражеских БпЛА типа Shahed. В результате атаки произошло возгорание одного нежилого дома. Также повреждены окна в двух жилых частных домах. Информация о травмированных или погибших не поступала.

Утром 14 мая российские ударные дроны атаковали Ровенскую область. Над регионом силы ПВО сбили четыре воздушные цели. В то же время в результате обстрела два человека получили ранения, есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Фото: Воздушное командование Юг

Источник : Генштаб ВСУ

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