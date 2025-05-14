РФ вночі атакувала Україну 145 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 14 травня (із 19:30 13 травня) російський ворог атакував Україну балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Атака дронів на Україну 14 травня: що відомо

Станом на 09:00 14 травня підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на Сході, Півночі, Заході та в Центрі України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

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Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої повітряної атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Де лунали вибухи вночі 14 травня

За словами Сергія Тюріна, голови Хмельницької ОВА, сьогодні вночі сили ППО знищили 13 ворожих БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки сталось загоряння одного нежитлового будинку. Також пошкоджено вікна у двох житлових приватних будинках. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

Вранці 14 травня російські ударні дрони атакували Рівненську область. Над регіоном сили ППО збили чотири повітряні цілі. Водночас внаслідок обстрілу двоє людей зазнали поранень, є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Фото: Повітряне командування Південь

Джерело : Генштаб ЗСУ

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