Утром 14 мая российские оккупанты совершили обстрел Ровенской области, вероятно, использовав ударные дроны. Над регионом ПВО сбила четыре воздушные цели.

Ровенская область: последствия обстрела 14 мая

Как сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль, утром силы ПВО обезвредили над областью четыре воздушные цели.

Он не уточняет, о чем именно идет речь, однако Воздушные силы ВСУ ночью и утром сообщали только о движении российских БпЛА в этом направлении.

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По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения, есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры.

На местах сбивания целей работают соответствующие службы.

Сегодня ночью атаку дронов отражали также в Кропивницком — часть из них уничтожена силами ПВО на подступах к областному центру.

Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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