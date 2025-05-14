Обстрел Ровенской области 14 мая: есть разрушения и раненые
Утром 14 мая российские оккупанты совершили обстрел Ровенской области, вероятно, использовав ударные дроны. Над регионом ПВО сбила четыре воздушные цели.
Ровенская область: последствия обстрела 14 мая
Как сообщил руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль, утром силы ПВО обезвредили над областью четыре воздушные цели.
Он не уточняет, о чем именно идет речь, однако Воздушные силы ВСУ ночью и утром сообщали только о движении российских БпЛА в этом направлении.
По его словам, в результате обстрела два человека получили ранения, есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры.
На местах сбивания целей работают соответствующие службы.
Сегодня ночью атаку дронов отражали также в Кропивницком — часть из них уничтожена силами ПВО на подступах к областному центру.
Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.