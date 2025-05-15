На границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать два КПП: что известно

В Закарпатской области временно не будут работать два пункта пропуска: Ужгород — Вишне Немецкое, что на границе Украины со Словакией, и Чоп — Захонь — с Венгрией.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Ограничения в работе двух КПП на границе со Словакией и Венгрией

Таможенники объяснили, что, по информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети.

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В этой связи 16 мая с 10:00 до 15:00 не будет работать КПП Ужгород — Вишне Немецкое.

А 17 мая с 10:00 до 15:00 — КПП Чоп — Захонь.

Соответственно, в эти временные промежутки в пятницу и субботу с украинской стороны в этих пунктах пропуска будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

Поэтому советуют выбирать другие КПП для пересечения границы.

Источник : ГМС

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