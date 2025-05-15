На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть два КПП: що відомо
У Закарпатській області тимчасово не працюватимуть два пункти пропуску: Ужгород – Вишнє Нємецьке, що на кордоні України зі Словаччиною, та Чоп – Захонь – з Угорщиною.
Про це повідомили у Державній митній службі України.
Обмеження в роботі двох КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною
Митники пояснили, що, за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.
У цьому зв’язку 16 травня з 10:00 по 15:00 не працюватиме КПП Ужгород – Вишнє Нємецьке.
А 17 травня з 10:00 до 15:00 – КПП Чоп – Захонь.
Відповідно, у ці часові проміжки у п’ятницю та суботу з українського боку у цих пунктах пропуску буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.
Тому радять обирати інші КПП для перетину кордону.