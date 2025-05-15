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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть два КПП: що відомо

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНІАН

У Закарпатській області тимчасово не працюватимуть два пункти пропуску: Ужгород – Вишнє Нємецьке, що на кордоні України зі Словаччиною, та Чоп – Захонь – з Угорщиною.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Обмеження в роботі двох КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною

Митники пояснили, що, за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.

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У цьому зв’язку 16 травня з 10:00 по 15:00 не працюватиме КПП Ужгород – Вишнє Нємецьке.

А 17 травня з 10:00 до 15:00 – КПП Чоп – Захонь.

Відповідно, у ці часові проміжки у п’ятницю та суботу з українського боку у цих пунктах пропуску буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

Тому радять обирати інші КПП для перетину кордону.

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Джерело: ДМС
Держприкордонслужба, Закарпатська область, Закарпаття, Кордони України, Митниця, Словаччина, Україна-Угорщина
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