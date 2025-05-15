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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Что будет, если не прийти на НМТ в 2025 году: как действовать и возможно ли вступление

що буде якщо не прийти на НМТ
Фото: Pexels

Пропуск основной сессии НМТ без уважительной причины может усложнить поступление в высшие учебные заведения.

Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году и возможно ли поступить в желаемое учебное заведение — читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году

Для поступления в учреждения высшего образования необходимо успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Для допуска в экзаменационный центр поступающему необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и сертификат участника НМТ. Если таких документов не будет, к сожалению, участие в тестировании — невозможно.

Также не будут допущены к тестированию те участники, которые опоздали и не явились в назначенное время. Напоминаем, что дата, место и время проведения НМТ указывается в приглашении.

В таком случае сдавать мультитест можно будет только в дополнительную сессию. Такое же требование будет действовать, если вообще не прийти на одно из тестирований НМТ.

Что делать, если пропустил НМТ по уважительной причине

Если у поступающего была уважительная причина, например, болезнь, участие в международных соревнованиях, пребывание за рубежом или другие обстоятельства, тогда он имеет возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию тестирования.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ-2025 происходит с 9 по 14 мая. Для этого необходимо подать заявление с объяснением причины пропуска и добавить подтверждающие документы. Это может быть медицинская справка, документы об участии в соревнованиях или другие официальные документы.

После подачи документов, специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) рассмотрят заявление. В случае положительного решения, прийдет приглашение на дополнительную сессию НМТ, которая состоится с 14 по 25 июля.

Что делать, если вообще не явиться на сдачу НМТ

Если поступающий не явился на тестирование без уважительной причины и не зарегистрировался на дополнительную сессию, тогда можно:

  • Рассмотреть альтернативные варианты поступления. Некоторые высшие учебные заведения могут принимать абитуриентов на основе других критериев, например, собеседования или творческого конкурса.
  • Также можно перенести поступление на следующий год. За это время можно хорошо подготовиться к НМТ 2026 года и попробовать поступить снова.
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