В 2026 году для поступления в высшие учебные заведения (ВУЗы) абитуриенты должны сдавать НМТ (национальный мультипредметный тест), который является альтернативой ВНО (внешнее независимое оценивание). Онлайн-тест показывает уровень знаний, навыков и умений поступающих. Именно поэтому очень важно успешно сдать тестирование.

Но что делать, если не сдал НМТ, куда можно поступить в 2026 году — подробнее в материале Фактов ICTV.

Что делать, если не сдал НМТ

Абитуриенты, которые не преодолели пороговый балл по любому предмету НМТ, в 2026 году не смогут принять участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования. То есть, чтобы получить право поступления в высшее учебное заведение абитуриент должен сдать все 4 предмета НМТ по крайней мере на минимально возможный балл.

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Причин неудачи на тестировании может быть несколько:

абитуриент по личным причинам не смог принять участие в тестировании;

абитуриент набрал недостаточное количество баллов для поступления на желаемую специальность;

абитуриенту отказали в тестировании из-за нарушения правил или по другим причинам.

Что делать, если завалил НМТ — прежде всего не отчаиваться. Хотя тестирование и является ключевым элементом для поступления в большинство украинских ВУЗов, но есть случаи, когда возможно обойтись без него.

Не сдал НМТ: что делать, куда можно поступить без мультипредметного теста

Поступать без НМТ имеют право только льготные категории поступающих. Они вместо тестирования могут пройти собеседование.

Также в большинстве случаев не нужно сдавать НМТ в случае, если абитуриент планирует поступать в вуз за рубежом. Однако некоторые страны могут принимать во внимание результаты тестирования, поэтому стоит заранее узнать об условиях поступления и соблюдать требования того заведения высшего образования, куда планируют поступать.

Без тестирования возможно поступление в колледжи для получения профессионального предвысшего образования.

То есть, если выпускник после 11 класса планирует получать профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование, тогда ему для дальнейшего поступления не нужно сдавать НМТ. Ведь поступление происходит на основе конкурса свидетельств о среднем образовании. Также принимаются на обучение по результатам собеседования или творческого конкурса. Чтобы поступить в колледж по контракту, необходимо написать мотивационное письмо.

После окончания колледжа ученики могут поступать в высшее учебное заведение без результатов НМТ по той же специальности, на основе диплома колледжа или техникума (сразу на второй или третий курс).

Полный перечень специальностей, на которые можно поступить без НМТ можно посмотреть в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования).

Без сертификата НМТ можно поступить в профессионально-техническое училище, но понадобится аттестат об окончании школы. В ПТУ есть бесплатные и платные направления обучения. Зачисление происходит по результатам экзаменов или собеседования.

Также можно записаться на специализированные курсы. После их окончания выдается диплом или сертификат. Так за несколько месяцев можно получить профессию и сразу работать.

Кому вообще не нужно сдавать НМТ

Не нужно сдавать мультипредметный тест:

Если ученик после окончания школы не планирует поступать в вуз, то он в этом году может не сдавать НМТ, а сдать его в будущем в случае необходимости.

Если абитуриент уже имеет высшее образование и планирует поступать для получения второго высшего образования исключительно на контракт, тогда ему не нужно сдавать НМТ. В таком случае нужно сдать профессиональный экзамен в заведении высшего образования, где он планирует учиться.

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