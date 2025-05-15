Генсек НАТО раскритиковал уровень российской делегации в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным ради мира. Однако Кремль не воспользовался этой возможностью, и прислал делегацию низкого уровня для проведения переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Анталии, которая состоялась в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического блока, пишет Укринформ.

Генсек НАТО прокомментировал уровень делегации РФ в Стамбуле

— Россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил президент Зеленский. Он заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Как только будет прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении, поэтому Украина явно готова играть по правилам. Но мяч сейчас на стороне России, — сказал Рютте.

Он также предостерег, что будущий мир не должен повторить ошибок 2014-2015 годов, когда Минские соглашения были нарушены почти сразу после подписания.

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— Мы не можем допустить повторения этого. Мир должен быть длительным и прочным. На этой неделе мяч явно на поле России, — добавил генсек НАТО.

Президент Владимир Зеленский в Анкаре также высказался относительно уровня российской делегации, которую диктатор отправил вместо себя.

По словам президента Украины, уровень представителей РФ “больше похоже на бутафорский”.

Источник : Укринформ

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