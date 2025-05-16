ГУР готовит списки пленных, которых вернут во время обмена 1000 на 1000

Главное управление разведки Минобороны с сегодняшнего дня начинает работу над формированием списков пленных, которые будут возвращены на Родину в рамках договоренного обмена в формате 1000 на 1000.

Об этом заявил во время брифинга заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Украина готовит списки пленных для обмена — ГУР

— Российская сторона согласилась осуществить обмен тысячи человек. В ближайшее время, уже начиная с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки тех лиц, которые будут возвращены на Родину. У нас нормальный опыт работы с российской стороной, — сообщил Скибицкий.

Он напомнил, что сегодня состоялось очередное возвращение тел погибших украинских воинов.

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Скибицкий подчеркнул, что государство будет продолжать делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины имел шанс вернуться домой.

Как известно, в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и России. После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что одной из ключевых тем была инициатива обмена пленными в формате 1000 на 1000. По словам министра, обмен может состояться в ближайшее время.

6 мая между Украиной и Россией уже состоялся масштабный обмен военнопленными. Тогда из российского плена было освобождено 205 украинских защитников.

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