ГУР опрацьовує списки полонених, яких повернуть під час обміну 1000 на 1000

Головне управління розвідки Міноборони відсьогодні розпочинає роботу над формуванням списків полонених, які будуть повернуті на Батьківщину в межах домовленого обміну у форматі 1000 на 1000.

Про заявив під час брифінгу заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Україна готує списки полонених на обмін

– Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, починаючи уже з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною, – повідомив Скібіцький.

Він нагадав, що сьогодні відбулося чергове повернення тіл загиблих українських воїнів. Скібіцький наголосив, що держава надалі робитиме все можливе, щоб кожен громадянин України мав шанс повернутися додому.

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Як відомо, у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії.

Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що однією з ключових тем була ініціатива обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. За словами міністра, обмін може відбутися найближчим часом.

До слова, 6 травня між Україною та РФ уже відбувся масштабний обмін військовополоненими. Тоді з російського полону було визволено 205 українських захисників.

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