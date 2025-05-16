Поджигали машины военных: в Харькове задержаны женщина и ее 16-летняя дочь

В Харькове полицейские задержали 46-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые поджигали автомобили военных. Об этом сообщили сотрудники Национальной Харьковской области

Выбирали автомобили военных

По данным полиции, женщина с дочерью совершали поджоги автомобилей, которые по внешним признакам могли принадлежать военнослужащим.

— Они применяли бутылки с легковоспламеняющейся смесью. В результате поджогов были повреждены автомобили Mazda, Honda и внедорожник Mitsubishi. К тому же, во время одного из пожаров, пострадал стоящий рядом автомобиль ВАЗ-21093, — говорится в сообщении.

До 10 лет лишения свободы

Как отметили сотрудники полиции Харьковщины, в ходе отработки прилегающей к местам поджогов территории правоохранители установили личности злоумышленниц.

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Следователи сообщили злоумышленницам о подозрениях по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Нарушительницы задержаны, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Полиция Харьковской области

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