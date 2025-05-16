Какой налог за перевод с карты на карту в Украине в 2025 году

В соответствии с законодательством Украины, за полученный перевод на банковский счет необходимо уплатить налог.

Какие перечисленные деньги на банковских счетах облагаются налогом — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое налог за перевод с карты на карту

Согласно Налоговому кодексу, доходом считаются все денежные поступления, которые повышают материальные возможности человека, независимо от их периодичности, то есть не важно, являются они одноразовыми или поступают регулярно.

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Такие переводы считаются доходом и должны фиксироваться в декларации об имуществе и доходах и облагаться налогом. Налогооблажению подлежит даже одна гривна поступлений.

За полученный перевод на банковский счет необходимо уплатить 18% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора.

Стоит отметить, что налогообложение происходит за год, когда был получен доход. В 2024 году размер военного сбора был 1,5%. Поэтому если налог уплачивается за прошлый год, то это следует учесть.

Когда не нужно платить налог за перевод на карту

Согласно Налоговому кодексу Украины, подарки и наследство, полученные от близких родственников первой и второй степени родства, не облагаются налогом, независимо от их стоимости, даже если сумма является значительной.

Однако это следует фиксировать в денежных поступлениях. То есть в назначении платежа следует указывать, что этот перевод является подарком.

Напоминаем, что к родственникам 1-2 степеней родства относятся:

жена, муж;

дети, внуки;

дедушка, бабушка;

родители;

брат и сестра.

Не подлежат налогообложению денежные подарки, которые не превышают 25% минимальной заработной платы. В 2025 году эта сумма составляет 8 000 грн. То есть в этом году лимит денежного подарка составляет 2 000 грн.

Также не должна облагаться налогом возвратная финансовая помощь. То есть когда деньги одалживаются, а потом получается долг обратно. За такие финансовые поступления также не нужно платить налог и военный сбор.

За все другие денежные поступления необходимо платить налог, если на карту были перечислены деньги от лиц, которые не являются близкими родственниками.

Какой налог за перевод на карту в 2025 году

Если на карту были перечислены деньги от лиц, которые не являются близкими родственниками, то это будет считаться доходом и придется платить совокупно 23% налога и военного сбора.

В Украине в 2025 году предусмотрены следующие правила налогообложения подарков:

0% налога — применяется к подаркам, полученным от близких родственников первой и второй степени, в частности родителей, детей, супругов, братьев и сестер, а также дедушек и бабушек;

5% НДФЛ + 1,5% военного сбора — уплачиваются при получении подарков от лиц, не входящих в ближайший родственный круг;

18% НДФЛ + 1,5% военного сбора — действуют в случае, если дарителем является иностранец (нерезидент).

Если подарок подпадает под нулевую ставку, то его стоимость не включается в годовой налогооблагаемый доход физического лица и декларировать его не нужно.

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