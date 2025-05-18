Силы ПВО сбили 88 из 273 российских дронов, атаковавших Украину

В ночь на 18 мая (с 16.00 17 мая) россияне запустили по Украине 273 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 88 дронов.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 18 мая

Свои дроны россияне запустили с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — все Россия.

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По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 ударных беспилотников типа Shahed (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, без негативных последствий.

Еще один вражеский БпЛА находится в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.

По данным Евгения Ситниченко, главы Криворожского района, ночью враг ударил дроном по территории Зеленодольской громады. В результате попадания повреждены солнечные панели. К счастью, обошлось без пострадавших. На остальных территориях Криворожья в течение ночи без чрезвычайных происшествий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1180-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Сумская ОВА

Источник : Воздушные силы ВСУ

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