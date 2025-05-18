Силы ПВО сбили 88 из 273 российских дронов, атаковавших Украину
В ночь на 18 мая (с 16.00 17 мая) россияне запустили по Украине 273 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 88 дронов.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину 18 мая
Свои дроны россияне запустили с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — все Россия.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 ударных беспилотников типа Shahed (дронов других типов) на востоке, севере и в центре страны. 128 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, без негативных последствий.
Еще один вражеский БпЛА находится в воздухе, боевая работа продолжается.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донецкая область.
По данным Евгения Ситниченко, главы Криворожского района, ночью враг ударил дроном по территории Зеленодольской громады. В результате попадания повреждены солнечные панели. К счастью, обошлось без пострадавших. На остальных территориях Криворожья в течение ночи без чрезвычайных происшествий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1180-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Сумская ОВА