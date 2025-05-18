Сили ППО збили 88 із 273 російських дронів, що атакували Україну

У ніч на 18 травня (із 16.00 17 травня) росіяни запустили по Україні 273 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 88 дронів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 18 травня

Свої дрони росіяни запустили з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – все Росія.

Зараз дивляться

Станом на 08:00 підтверджено збиття 88 ударних безпілотників типу Shahed (дронів інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Ще один ворожий БпЛА перебуває в повітрі, бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

За даними Євгена Ситниченка, очільника Криворізького району, вночі ворог вдарив дроном по території Зеленодольської громади. Внаслідок влучання пошкоджені сонячні панелі. На щастя, минулося без постраждалих. На решті територій Криворіжжя протягом ночі без надзвичайних подій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1180-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сумська ОВА

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.