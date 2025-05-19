Австралия отправила в Украину первый танк Abrams из 49 обещанных — СМИ
Австралия начала отправлять в Украину первые танки M1A1 Abrams из 49 обещанных.
Об этом сообщает австралийское издание АВС.
В Украину направляется первый танки M1A1 Abrams от Австралии
Австралийские журналисты сообщили, что во время встречи в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе за подтверждение отправки танков.
Первый танк уже загрузили на грузовое судно, и он отправился в путь. Однако из соображений безопасности австралийское правительство не раскрывает точное место пребывания танка и дату его прибытия в Европу.
Отмечается, что перед тем как начать отправлять M1A1 Abrams, Австралии нужно было получить разрешение от США, потому что эти танки сделаны в Америке.
Министр обороны Австралии Ричард Марлес в комментарии для АВС рассказал, что правительство тесно сотрудничает с Украиной и США по оказанию помощи.
— Первый транш уже некоторое время в пути, но я не собираюсь вдаваться в конкретные детали, — сказал он.
Источник: АВС