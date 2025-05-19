Австралія відправила в Україну перший танк Abrams із 49 обіцяних – ЗМІ

Австралія почала відправляти в Україну перші танки M1A1 Abrams із 49 обіцяних.

Про це повідомляє австралійське видання АВС.

В Україну прямує перший танк M1A1 Abrams від Австралії

Австралійські журналісти повідомили, що під час зустрічі в Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Австралії Ентоні Альбанезе за підтвердження відправки танків.

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Перший танк уже завантажили на вантажне судно, і він вирушив у дорогу. Однак з міркувань безпеки австралійський уряд не розкриває точне місце перебування танку та дату його прибуття до Європи.

Зазначається, що перед тим як почати відправляти M1A1 Abrams, Австралії потрібно було отримати дозвіл від США, тому що ці танки зроблені в Америці.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес у коментарі для АВС розповів, що уряд тісно співпрацює з Україною та США щодо надання допомоги.

– Перший транш вже деякий час у дорозі, але я не збираюся вдаватися в конкретні деталі, – сказав він.

Джерело: АВС

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