Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Дія станет государственной компанией — Федоров

Бізнес, ноутбук, робота
Фото: Pexels

Цифровая платформа Дія превратится в отдельную государственную компанию с возможным выходом на фондовый рынок (IPO).

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дія как государственная компания

Дія будет функционировать как платформа для запуска цифровых сервисов бизнеса и государства.

Сейчас смотрят

По словам министра, первым этапом монетизации портала Дія стал обмен документов — функция, которая позволяет передавать цифровые копии документов между пользователем и финансовыми учреждениями.

— Ежемесячно через Дію онлайн открываются десятки тысяч счетов. Например, с monobank за один день открыли 22 тысячи. За такие услуги банки готовы платить, — отметил Федоров.

В долгосрочной перспективе рассматривается возможность публичного размещения акций компании (IPO).

— Мы хотим, чтобы Дія стала маркетплейсом. Бизнес сможет запускать собственные услуги и пользоваться нашей инфраструктурой. Это может стать примером эффективной цифровой экономики, — отметил вице-премьер.

Он также рассказал о планах развития Минцифры по внедрению искусственного интеллекта.

— Уже в июне запустим первую ИИ-услугу в Дії. ИИ станет вашим персональным ассистентом для получения государственных услуг. Амбиция на будущее — чтобы Дія общалась с вами так же просто, как вы коммуницируете с различными ИИ-моделями, — добавил Федоров.

Читайте также
Трудоустройство через портал Дія: в Украине запускают экспериментальный проект
Новини, телефон

Источник: Михаил Федоров

бизнес в Украине, Дія, Приложение Дія, Михайло Федоров, Мобільний додаток, працевлаштування
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь