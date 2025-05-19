Дія станет государственной компанией — Федоров

Цифровая платформа Дія превратится в отдельную государственную компанию с возможным выходом на фондовый рынок (IPO).

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дія как государственная компания

Дія будет функционировать как платформа для запуска цифровых сервисов бизнеса и государства.

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По словам министра, первым этапом монетизации портала Дія стал обмен документов — функция, которая позволяет передавать цифровые копии документов между пользователем и финансовыми учреждениями.

— Ежемесячно через Дію онлайн открываются десятки тысяч счетов. Например, с monobank за один день открыли 22 тысячи. За такие услуги банки готовы платить, — отметил Федоров.

В долгосрочной перспективе рассматривается возможность публичного размещения акций компании (IPO).

— Мы хотим, чтобы Дія стала маркетплейсом. Бизнес сможет запускать собственные услуги и пользоваться нашей инфраструктурой. Это может стать примером эффективной цифровой экономики, — отметил вице-премьер.

Он также рассказал о планах развития Минцифры по внедрению искусственного интеллекта.

— Уже в июне запустим первую ИИ-услугу в Дії. ИИ станет вашим персональным ассистентом для получения государственных услуг. Амбиция на будущее — чтобы Дія общалась с вами так же просто, как вы коммуницируете с различными ИИ-моделями, — добавил Федоров.

Источник: Михаил Федоров

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