Дія стане державною компанією – Федоров

Цифрова платформа Дія перетвориться на окрему державну компанію з можливим виходом на фондовий ринок (IPO).

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дія як державна ІТ-компанія

Дія функціонуватиме як платформа для запуску цифрових сервісів бізнесу та держави.

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За словами міністра, першим етапом монетизації порталу Дія став обмін документів — функція, яка дозволяє передавати цифрові копії документів між користувачем і фінансовими установами.

— Щомісяця через Дію онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за один день відкрили 22 тисячі. За такі послуги банки готові платити, — зазначив Федоров.

У довгостроковій перспективі розглядається можливість публічного розміщення акцій компанії (IPO).

— Ми хочемо, щоби Дія стала маркетплейсом. Бізнес зможе запускати власні послуги та користуватись нашою інфраструктурою. Це може стати прикладом ефективної цифрової економіки, — наголосив віцепрем’єр.

Він також розповів про плани розвитку Мінцифри з впровадження штучного інтелекту.

— Уже в червні запустимо першу ШІ-послугу в Дії. ШІ стане вашим персональним асистентом для отримання державних послуг. Амбіція на майбутнє — щоб дія спілкувался з вами так само просто, як ви комунікуєте з різними ШІ-моделями, — додав Федоров.

Джерело: Михайло Федоров

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