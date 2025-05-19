Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Дія стане державною компанією – Федоров

Бізнес, ноутбук, робота
Фото: Pexels

Цифрова платформа Дія перетвориться на окрему державну компанію з можливим виходом на фондовий ринок (IPO).

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дія як державна ІТ-компанія

Дія функціонуватиме як платформа для запуску цифрових сервісів бізнесу та держави.

Зараз дивляться

За словами міністра, першим етапом монетизації порталу Дія став обмін документів — функція, яка дозволяє передавати цифрові копії документів між користувачем і фінансовими установами.

— Щомісяця через Дію онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за один день відкрили 22 тисячі. За такі послуги банки готові платити, — зазначив Федоров.

У довгостроковій перспективі розглядається можливість публічного розміщення акцій компанії (IPO).

— Ми хочемо, щоби Дія стала маркетплейсом. Бізнес зможе запускати власні послуги та користуватись нашою інфраструктурою. Це може стати прикладом ефективної цифрової економіки, — наголосив віцепрем’єр.

Він також розповів про плани розвитку Мінцифри з впровадження штучного інтелекту.

— Уже в червні запустимо першу ШІ-послугу в Дії. ШІ стане вашим персональним асистентом для отримання державних послуг. Амбіція на майбутнє — щоб дія спілкувался з вами так само просто, як ви комунікуєте з різними ШІ-моделями, — додав Федоров.

Читайте також
Працевлаштування через портал Дія: в Україні запускають експериментальний проєкт
Новини, телефон

Джерело: Михайло Федоров

бізнес в Україні, Дія, Додаток Дія, Михайло Федоров, Мобільний додаток, працевлаштування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь