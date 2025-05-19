Денежное обеспечение военных: как влияет на пенсию и учитываются ли боевые доплаты

Нормы и порядок пенсионного обеспечения для граждан Украины, проходивших военную службу, регулируются действующим законодательством. При этом при исчислении пенсии военным учитываются не все полученные ими выплаты.

Факты ICTV узнавали, влияют ли выплаты военных на размер пенсии в будущем.

Денежное обеспечение военных: как влияет на пенсию

Порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных со службы, определяется законом Украины №2262-ХII О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

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Согласно части третьей статьи 43 закона №2262-ХII, пенсии военнослужащих (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава исчисляются на основе размера их денежного обеспечения.

В него включаются должностные оклады, оклады и/или доплаты за воинское (специальное) звание, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии, в размере, установленном законом, с которых был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

На сегодня денежное обеспечение военных состоит из трех основных частей:

ежемесячных основных видов денежного обеспечения;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения;

одноразовых дополнительных выплат.

Влияют ли выплаты в 100 тысяч военным на пенсию

К одноразовым дополнительным выплатам относится единовременное вознаграждение за период действия военного положения, включая дополнительное вознаграждение за боевые действия в размере 100 тысяч гривен.

Вознаграждение в 100 тыс грн не является регулярным и выплачивается на основании приказов командиров (начальников) при определенных условиях.

Эти условия включают:

период действия военного положения;

военнослужащих, участвующих в боевых действиях;

пропорциональность выплаты в зависимости от времени участия в таких мероприятиях.

Адвокат ОО Юридическая сотня Ирина Дмитренко в эфире Украинского Радио рассказала, что дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, поскольку они не являются регулярными и не выплачиваются ежемесячно. Их размер зависит от конкретных боевых задач, которые выполняет военнослужащий.

Таким образом, суммы в 30, 50 и 100 тысяч гривен, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины №168, не учитываются при определении пенсии. Это связано с тем, что такие выплаты не имеют постоянного характера и не входят в ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих.

Как влияет на пенсию денежное обеспечение военных: какие выплаты не учитывают

Пенсия рассчитывается на основе денежного обеспечения, которое военный получал регулярно по последней занимаемой должности. На данный момент не предусмотрено включение в денежное обеспечение, с которого начисляется пенсия, дополнительного вознаграждения за боевые действия в размере 100 тысяч гривен, установленной постановлением №168.

По словам адвоката Ирины Дмитренко, в состав денежного обеспечения для расчета пенсии включают только те его компоненты, которые являются постоянными и ежемесячными. Выплаты, например материальная помощь на оздоровление или на решение социально-бытовых нужд, не учитываются, так же как и дополнительное денежное вознаграждение.

Размеры пенсий по инвалидности

В соответствии со статьей 21 Закона № 2262-XII, пенсии по инвалидности для военнослужащих и других лиц, имеющих право на пенсию по этому Закону, устанавливаются в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью вследствие войны: I группа — 100%, II группа — 80%, III группа — 60% соответствующего денежного обеспечения (заработка);

для других лиц с инвалидностью: I группа — 70%, II группа — 60%, III группа — 40% соответствующего денежного обеспечения (заработка).

Джерело: Департамент соціального забезпечення військових

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