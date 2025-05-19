Грошове забезпечення військових: як впливає на пенсію та чи враховуються бойові доплати

Норми та порядок пенсійного забезпечення для громадян України, які проходили військову службу, регулюються чинним законодавством. При цьому під час обчислення пенсії військовим враховуються не всі отримані ними виплати.

Факти ICTV дізнавалися, чи впливають виплати військових на розмір пенсії у майбутньому.

Грошове забезпечення військових: як впливає на пенсію

Порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби, визначається законом України №2262-ХІІ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

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Згідно з частиною третьою статті 43 закону №2262-ХІІ, пенсії військовослужбовців (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу обчислюються на основі розміру їх грошового забезпечення.

До нього включаються посадові оклади, оклади та/або доплати за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) і премії, у розмірі, встановленому законом, з яких було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На сьогодні грошове забезпечення військових складається з трьох основних частин:

щомісячних основних видів грошового забезпечення;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення;

одноразових додаткових виплат.

Чи впливають виплати у 100 тисяч військовим на пенсію

До одноразових додаткових виплат належить одноразова винагорода за період дії воєнного стану, включно з додатковою винагородою за бойові дії у розмірі 100 тисяч гривень.

Винагорода у 100 тис грн не є регулярною і виплачується на підставі наказів командирів (начальників) за певних умов.

Ці умови включають:

період дії воєнного стану;

військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях;

пропорційність виплати залежно від часу участі у таких заходах.

Адвокатка ГО Юридична сотня Ірина Дмитренко в ефірі Українського Радіо розповіла, що додаткові винагороди не впливають на розмір пенсії, оскільки вони не є регулярними і не виплачуються щомісяця. Їх розмір залежить від конкретних бойових завдань, які виконує військовослужбовець.

Таким чином, суми у 30, 50 та 100 тисяч гривень, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №168, не враховуються при визначенні пенсії. Це пов’язано з тим, що такі виплати не мають постійного характеру і не входять до щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців.

Як впливає на пенсію грошове забезпечення військових: які виплати не враховують

Пенсія розраховується на основі грошового забезпечення, яке військовий отримував регулярно за останньою займаною посадою. На даний не передбачено включення до грошового забезпечення, з якого нараховується пенсія, додаткової винагороди за бойові дії в розмірі 100 тисяч гривень, встановленої постановою №168.

За словами адвокатки Ірини Дмитренко, до складу грошового забезпечення для розрахунку пенсії включають лише ті його компоненти, які є постійними та щомісячними. Виплати, як-от матеріальна допомога на оздоровлення чи на вирішення соціально-побутових потреб, не враховуються, так само як і додаткова грошова винагорода.

Розміри пенсій по інвалідності

Відповідно до статті 21 Закону № 2262-XII, пенсії по інвалідності для військовослужбовців та інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюються у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни: I група – 100%, II група – 80%, III група – 60% від відповідного грошового забезпечення (заробітку);

для інших осіб з інвалідністю: I група – 70%, II група – 60%, III група – 40% від відповідного грошового забезпечення (заробітку).

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Джерело: Департамент соціального забезпечення військових

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