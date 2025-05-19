Карта боевых действий на 19 мая 2025 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Такие данные 19 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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