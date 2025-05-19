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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Карта боевых действий на 19 мая 2025 – ситуация на фронте

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Такие данные 19 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025

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Источник: ISW
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