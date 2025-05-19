Вікторія Васьковська, редактор сайта
Карта боевых действий на 19 мая 2025 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений.
Такие данные 19 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW
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