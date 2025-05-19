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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Карта бойових дій на 19 травня 2025 – ситуація на фронті

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Такі дані 19 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 19 травня 2025

Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025
Карта бойових дій на 19 травня 2025

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Джерело: ISW
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