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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Потери врага на 19 мая: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов и 29 артсистем

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 19 мая 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских захватчиков.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 181-е сутки полномасштабной войны достигли 974 770 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 19 мая 2025 года

  • личного состава — около 974 770 (+1 040) чел.;
  • танков — 10 833 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 562 (+5);
  • артиллерийских систем — 28 009 (+29);
  • РСЗО — 1 387;
  • средства ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 503 (+118);
  • крылатые ракеты — 3 197;
  • корабли /катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 988 (+88);
  • специальная техника — 3 892.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
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