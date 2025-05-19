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Потери врага на 19 мая: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов и 29 артсистем
Потери врага на 19 мая 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских захватчиков.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 181-е сутки полномасштабной войны достигли 974 770 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 19 мая 2025 года
- личного состава — около 974 770 (+1 040) чел.;
- танков — 10 833 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 562 (+5);
- артиллерийских систем — 28 009 (+29);
- РСЗО — 1 387;
- средства ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 36 503 (+118);
- крылатые ракеты — 3 197;
- корабли /катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 48 988 (+88);
- специальная техника — 3 892.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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