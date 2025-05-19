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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Втрати ворога на 19 травня: ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 19 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 040 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 181-шу добу повномасштабної війни сягнули 974 770 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 19 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 974 770 (+1 040) осіб;
  • танків ‒ 10 833 (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 562 (+5);
  • артилерійських систем – 28 009 (+29);
  • РСЗВ – 1 387;
  • засоби ППО ‒ 1 167;
  • літаків  – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118);
  • крилаті ракети ‒ 3 197;
  • кораблі /катери ‒ 28;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88);
  • спеціальна техніка ‒ 3 892.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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