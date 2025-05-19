Втрати ворога на 19 травня: ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем

Втрати ворога на 19 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 040 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 181-шу добу повномасштабної війни сягнули 974 770 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 19 травня 2025

особового складу ‒ близько 974 770 (+1 040) осіб;

танків ‒ 10 833 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 562 (+5);

артилерійських систем – 28 009 (+29);

РСЗВ – 1 387;

засоби ППО ‒ 1 167;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118);

крилаті ракети ‒ 3 197;

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88);

спеціальна техніка ‒ 3 892.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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