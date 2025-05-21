CNN: РФ приказала убивать пленных украинских военных — перехват разговоров

Российские военные в радиопереговорах говорили о приказе захватить командира и убить других украинских военнослужащих, которые попали в плен.

Об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников, которые попали в распоряжение CNN.

Отмечается, что эти переговоры, несмотря на не очень качественную связь, содержали четкий приказ: “захватить командира, остальных убить”.

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Казнь украинских военных: о чем говорится в перехваченном разговоре

Перехваченный диалог, который оказался в распоряжение CNN, совпадают во времени с отснятыми дронами кадрами вероятной казни оккупантами украинских бойцов в восточной части Запорожской области Украины в ноябре 2024 года. На видео видно, как шестеро военных лежат на земле лицом вниз. По меньшей мере двое из них были застрелены в упор, а еще одного отвели в сторону.

Прокуратура Украины расследует обстоятельства гибели военных.

По информации, которую рассказал украинский чиновник, знакомый с ходом дела, в рамках следствия также изучают те же радиоперехваты, которые ранее были получены CNN.

В то же время телеканал не смог самостоятельно проверить, настоящие ли эти аудиозаписи и точно ли они связаны с видео с беспилотника. Однако судебный эксперт, который изучил эти файлы, отметил, что записи не были смонтированы или сфальсифицированы.

Ведущий следователь Организации Объединенных Наций и представитель западной разведки сообщили CNN, что радиоперехват и видеозаписи с беспилотников совпадают с другими случаями, когда войска казнили украинских военных, которые сдавались в плен.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Моррис Тидбалл-Бинц назвал действия России “серьезными нарушениями” международного права, подчеркнув, что подобное могло быть санкционировано только высшим руководством страны-агрессора.

— Они не происходили бы в таком количестве и с такой частотой без приказов — или, по крайней мере, согласия — высшего военного командования, что в России означает президента, — сказал он.

Служба безопасности Украины сообщила CNN, что к казни в ноябре причастны военные РФ из Штурмового отряда 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии. Кроме того, в СБУ заявили, что это же подразделение может быть причастно к другой вероятной казни — обезглавливанию пленного украинского бойца в том же районе. По информации следствия, Украина уже заочно предъявила обвинения российским командирам, которых считает ответственными за эти преступления.

На перехваченных Украиной радиопереговорах российский командир, имя и должность которого CNN не удалось выяснить, ведет диалог с солдатами на передовой. На видео двое российских военных упоминаются под позывными Арта и Белый.

Представитель украинской разведки предоставил расшифровку радиопереговоров, в которой указано, что они были перехвачены в 12:05 по местному времени. Именно тогда начался штурм украинской позиции, который продолжался до 12:31, когда, вероятно, из-за угрозы украинского дрона российский командир отдал приказ об отступлении.

Как сообщает CNN, командир РФ шесть раз отдал приказы об убийствах. Согласно расшифровке перехваченного разговора, первый приказ командир отдал в 12:22.

— Спроси, кто командир. Кто командир? Спроси. Командира взять в плен, а всех остальных убить, — слышны его слова.

Через четыре минуты он повторяет приказ дважды.

— Ты это сделаешь. Возьми командира в плен, а остальных — нах*й».

Именно так. Бери старшего, а остальных — нах*й!».

После этого командир требует доклада от своего боевого подразделения: “Кто-нибудь, с*ка, отвечайте, сдаются эти уроды или нет?”.

Солдат с позывным Арта, который, скорее всего, является главным собеседником, говорит, что они не нашли украинского командира, а только “старшего”.

В 12:28 командование в шестой раз передает приказ по рации. На кадрах видно, как из лесополосы выходит вооруженный мужчина в маске и темно-зеленой форме, похожей на российскую, и идет к украинским пленным.

Командир дает указание: “Забирайте старшего, остальных ликвидируйте”.

На видео с дрона видно, как один из наших военных что-то демонстрирует оккупантам жестами. В ответ солдат в маске стреляет ему в голову. После этого голос, который предположительно принадлежит российскому командиру, спрашивает по рации, выполнен ли приказ о казни.

— Вы их завалили? Вопрос. Ты их завалил? Вопрос.

Эти кадры совпадают со спутниковыми снимками села Новодаровка, проанализированными CNN и Центром информационной устойчивости, некоммерческой организацией, которая документирует потенциальные нарушения прав человека.

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