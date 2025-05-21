CNN: РФ наказала вбивати полонених українських військових — перехоплення розмов

Російські військові у радіопереговорах говорили про наказ захопити командира та вбити інших українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

Про це свідчать перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників, які потрапили у розпорядження CNN.

Зазначається, що ці переговори, попри не дуже якісний зв’язок, містили чіткий наказ: “захопити командира, решту вбити”.

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Страта українських військових: про що йдеться у перехопленій розмові

Перехоплений діалог, який отримало у розпорядження CNN, збігаються у часі з відзнятими дронами кадрами ймовірної страти окупантами українських бійців у східній частині Запорізької області України у листопаді 2024 року. На відео видно, як шестеро військових лежать на землі обличчям донизу. Щонайменше двоє з них були застрелені в упор, а ще одного відвели вбік.

Прокуратура України розслідує обставини загибелі військових.

За інформацією, яку розповів український посадовець, знайомий з перебігом справи, у рамках слідства також вивчають ті ж радіоперехоплення, які раніше отримало CNN.

Водночас телеканал не зміг самостійно перевірити, чи справжні ці аудіозаписи та чи точно вони пов’язані з відео з безпілотника. Однак судовий експерт, який вивчив ці файли, зазначив, що записи не були змонтовані чи сфальсифіковані.

Провідний слідчий Організації Об’єднаних Націй та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та відеозаписи з безпілотників збігаються з іншими випадками, коли війська страчували українських військових, які здавалися в полон.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідбалл-Бінц назвав дії Росії “серйозними порушеннями” міжнародного права, наголосивши, що подібне могло бути санкціонованим тільки вищим керівництвом країни-агресора.

– Вони не відбувалися б у такій кількості й з такою частотою без наказів — або, принаймні, згоди — вищого військового командування, що в Росії означає президента, — сказав він.

Служба безпеки України повідомила CNN, що до страти у листопаді причетні військові РФ зі Штурмового загону 394-го мотострілецького полку 127-ї дивізії 5-ї армії. Крім того, у СБУ заявили, що цей самий підрозділ може бути причетним до іншої ймовірної страти — обезголовлення полоненого українського бійця в тому ж районі. За інформацією слідства, Україна вже заочно висунула обвинувачення російським командирам, яких вважає відповідальними за ці злочини.

На перехоплених Україною радіопереговорах російський командир, ім’я та посаду якого CNN не вдалося з’ясувати, веде діалог з солдатами на передовій. На відео двоє російських військових згадуються за позивними Арта і Бєлий.

Представник української розвідки надав розшифровку радіопереговорів, в якій зазначено, що вони були перехоплені о 12:05 за місцевим часом. Саме тоді розпочався штурм української позиції, який тривав до 12:31, коли, ймовірно, через загрозу українського дрона російський командир віддав наказ про відступ.

Як повідомляє CNN, командир РФ шість разів віддав накази про вбивства. Згідно з розшифровкою перехопленої розмови, перший наказ командир віддав о 12:22.

– Запитай, хто командир. Хто командир? Запитай. Командира взяти в полон, а всіх інших вбити, — чути його слова.

Через чотири хвилини він повторює наказ двічі.

– Ти це зробиш. Візьми командира в полон, а решту — нах*й”.

“Саме так. Бери старшого, а решту — нах*й!”.

Після цього командир вимагає доповіді від свого бойового підрозділу: “Хто-небудь, с*ка, відповідайте, здаються ці виродки чи ні?”.

Солдат з позивним Арта, який, скоріш за все, є головним співрозмовником, говорить, що вони не знайшли українського командира, а лише “старшого”.

О 12:28 командування вшосте передає наказ по рації. На кадрах видно, як із лісосмуги виходить озброєний чоловік у масці та темно-зеленій формі, схожій на російську, і йде до українських полонених.

Командир дає вказівку: “Забирайте старшого, решту ліквідуйте”.

На відео з дрона видно, як один з наших військових щось демонструє окупантам жестами. У відповідь солдат у масці стріляє йому в голову. Після цього голос, який імовірно належить російському командиру, запитує по рації, чи виконано наказ про страту.

– Ви їх завалили? Питання. Ти їх завалив? Питання.

Ці кадри збігаються з супутниковими знімками села Новодарівка, проаналізованими CNN та Центром інформаційної стійкості, некомерційною організацією, яка документує потенційні порушення прав людини.

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