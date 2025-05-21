ВВК для забронированных работников в 2025 году: надо ли проходить и как это сделать

До 5 июня 2025 года военнообязанным мужчинам с ограниченной годностью, которая была установлена до 4 мая 2024 года, необходимо пройти повторную ВВК, отмечает Министерство обороны Украины.

Необходимо ли прохождение ВВК для забронированных работников в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому необходимо пройти ВВК в 2025 году

В Украине мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были классифицированы как ограниченно годные по результатам предыдущих медицинских осмотров, должны обязательно пройти повторное медицинское обследование до 5 июня 2025 года включительно.

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Обратите внимание! Данное требование не касается лиц с инвалидностью любой группы.

Для получения направления на повторную ВВК военнообязанным необходимо самостоятельно обратиться в ТЦК или получить электронное направление через электронный кабинет Резерв+.

Повторное прохождение ВВК также является обязательным для тех военнообязанных, которые по результатам предыдущего медицинского заключения были признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья на период от шести до двенадцати месяцев.

А также те лица, у которых закончился срок действия постановления ВВК, или те, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки.

В таком случае они направляются в соответствующую комиссию для прохождения медицинского осмотра и определения пригодности к военной службе.

Предусмотрена ли ВВК для забронированных работников в 2025 году

В соответствии с пунктами 58 и 69 Порядка № 560, государственные органы, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных, должны обеспечить оформление отсрочки от мобилизации для военнообязанных работников (в частности государственных служащих), которые официально забронированы в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Действующим законодательством предусмотрено, что военнообязанные мужчины, которые были забронированы и не подлежат мобилизации, могут не проходить ВВК до конца срока действия брони. Также они могут не проходить ВВК, если они или их руководители только подают документы на бронирование.

Однако законодательство не запрещает направлять работников, включенных в список военнообязанных, для прохождения ВВК с целью определения их пригодности к военной службе.

Следовательно, ВВК для забронированных работников не предусмотрено на период действия бронирования.

Направить на прохождение военно-врачебной комиссии могут в случае окончания срока бронирования или в случае его отмены.

Аннулирование отсрочки возможно в случае:

завершения предприятием выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишения предприятия критически важного статуса;

ликвидации органа государственной власти или иного государственного органа;

увольнения военнообязанного из органов государственной власти;

временного прекращения действия трудового договора с критически важным предприятием;

предоставления отсрочки по другим причинам (определенных Законом Украины

Порядок прохождения ВВК для забронированных и других лиц

Направление на прохождение военно-врачебной комиссии можно получить в ТЦК и СП или через электронную систему Резерв+. После этого с полученным направлением обратиться в военно-врачебную комиссию в медицинское учреждение, указанное в направлении.

При себе необходимо иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

военно-учетные документы;

результаты предыдущих медицинских обследований;

медицинскую документацию (при наличии).

Специалисты проведут медицинский осмотр и определят пригодность к военной службе военнослужащего. По результатам осмотра будет предоставлено заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

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