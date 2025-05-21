ВЛК для заброньованих працівників у 2025 році: чи треба проходити та як це зробити

До 5 червня 2025 року військовозобов’язаним чоловікам з обмеженою придатністю, яка була встановлена до 4 травня 2024 року, необхідно пройти повторну ВЛК, зазначає Міністерство оборони України.

Чи необхідне проходження ВЛК для заброньованих працівників у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому необхідно пройти ВЛК у 2025 році

В Україні чоловіки віком від 25 до 60 років, які були класифіковані як обмежено придатні за результатами попередніх медичних оглядів, мають обов’язково пройти повторне медичне обстеження до 5 червня 2025 року включно.

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Зверніть увагу! Вимога не стосується осіб з інвалідністю будь-якої групи.

Для отримання направлення на повторну ВЛК військовозобов’язаним необхідно самостійно звернутися до ТЦК або отримати електронне направлення через електронний кабінет Резерв+.

Повторне проходження ВЛК також є обов’язковим для тих військовозобов’язаних, які за результатами попереднього медичного висновку були визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я на період від шести до дванадцяти місяців.

А також ті особи, у яких закінчився строк дії постанови ВЛК, або ті, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки.

У такому разі вони направляються до відповідної комісії для проходження медичного огляду й визначення придатності до військової служби.

Чи передбачена ВЛК для заброньованих працівників у 2025 році

Відповідно до пунктів 58 і 69 Порядку № 560, державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, що мають статус критично важливих, повинні забезпечити оформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних працівників (зокрема державних службовців), які офіційно заброньовані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Чинним законодавством передбачено, що військовозобов’язані чоловіки, які були заброньовані й не підлягають мобілізації, можуть не проходити ВЛК до кінця терміну дії броні. Також вони можуть не проходити ВЛК, якщо вони або їхні керівники тільки подають документи на бронювання.

Однак законодавство не забороняє направляти працівників, внесених до списку військовозобов’язаних, для проходження ВЛК з метою визначення їх придатності до військової служби.

Отже, ВЛК для заброньованих працівників не передбачено на період дії бронювання.

Направити на проходження військово-лікарської комісії можуть у разі закінчення строку бронювання або у разі його скасування.

Анулювання відстрочки можливе у разі:

завершення підприємством виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства критично важливого статусу;

ліквідації органу державної влади чи іншого державного органу;

звільнення військовозобов’язаної особи з органів державної влади;

тимчасового припинення дії трудового договору з критично важливим підприємством;

надання відстрочки з інших причин (визначених законом України

Порядок проходження ВЛК для заброньованих та інших осіб

Направлення на проходження військово-лікарської комісії можна отримати у ТЦК та СП або через електронну систему Резерв+. Після цього з отриманим направленням звернутися до військово-лікарської комісії у медичний заклад, який зазначений у направленні.

Із собою необхідно мати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

військово-облікові документи;

результати попередніх медичних обстежень;

медичну документацію (за наявності).

Фахівці проведуть медичний огляд та визначать придатність до військової служби військовослужбовця. За результатами огляду буде надано висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

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