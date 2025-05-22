МИД отреагировал на заявление Путина о буферной зоне: Может быть только на территории РФ
Кремлевский диктатор Владимир Путин сегодня сообщил своим чиновникам о принятии решения создать так называемую буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. В украинском МИД подчеркивают, что ничего нового в этих агрессивных намерениях и заявлениях нет.
Об этом сказал журналистам представитель МИД Георгий Тихий.
Реакция МИД на заявление Путина о буферной зоне
Георгий Тихий напомнил, что подобные заявления уже звучали от Путина.
— Но вот конкретно сейчас, во время, когда США, европейские партнеры, Украина призывают к мирному процессу, к полному длительному прекращению огня на 30 дней и более, такие заявления от российского диктатора очень показательны, — подчеркнул Тихий.
По его словам, заявления Путина демонстрируют всему миру, что именно он является единственной причиной этой войны и единственной причиной, почему эта война в Украине до сих пор продолжается.
— И эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий, — говорит представитель МИД.
Георгий Тихий отметил, что сейчас необходимо усиливать давление на Россию, чтобы принудить российского диктатора к миру и к полному длительному прекращению огня.
Что касается так называемых буферных зон, то, по словам спикера МИД, буферная зона вполне может быть на территории России — именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что недавняя поездка Путина в Курскую область может свидетельствовать о попытке диктатора создать основания для оправдания захвата Сумской области. По мнению ISW, Сумская область нужна Путину как буферная зона.
По данным ряда западных и украинских источников, российская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая угрожала оккупацией Сумской области для создания так называемой зоны безопасности.