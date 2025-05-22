Путин снова заговорил о создании “буферной зоны” вдоль границы с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что российская армия реализует задачу по созданию “буферной зоны” вдоль границы с Украиной.
Его слова передают ряд пропагандистских государственных медиа РФ.
Путин заявил о решении создать “буферную зону”
— Принято решение о создании “буферной зоны” безопасности вдоль границы России и Украины, — заявил диктатор.
По его словам, российская армия якобы уже начала работать над выполнением этой задачи.
Каких-то деталей относительно путинской “буферной зоны” пропагандисты не сообщают.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин уже не впервые говорит о создании “буферной зоны”.
— О буферной зоне Путин уже говорит не впервые, год назад что-то не сложилось у него с этим, хотя тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь, — написал он.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что недавняя поездка Путина на Курщину, вероятно, свидетельствует о попытке диктатора создать основания для оправдания захвата Сум и всей области.
В ISW считают, что Сумская область нужна РФ как буферная зона.
По данным ряда западных и украинских источников, российская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая угрожала оккупацией Сумской области для создания “зоны безопасности”.