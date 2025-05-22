Сумы и область нужны Путину для создания буферной зоны — ISW

Поездка Владимира Путина в Курскую область 20 мая, вероятно, свидетельствует о попытке российского диктатора создать основания для оправдания его возобновленных планов по захвату Сум и всей области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Сумская область нужна РФ как буферная зона.

Планы Путина на Сумскую область

Они напомнили, что во время встречи глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к Путину с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области.

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В ответ глава Кремля уточнил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев сказал, что Россия должна захватить “по меньшей мере Сумы”, намекнув, что Россия должна быть “больше”.

— Сумы находятся примерно в 25 км от международной границы, и буферная зона, достаточно глубокая, чтобы включить город, не позволила бы украинским войскам осуществлять обстрелы российской территории с применением ствольной артиллерии и тактических беспилотников, — говорят в ISW.

По сообщениям западных и украинских источников, российская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая угрожала захватом Сумской области для создания “зоны безопасности”.

Поэтому аналитики убеждены, что Путин имеет территориальные амбиции, которые выходят за пределы уже оккупированных областей, и, вероятно, “планирует использовать возможные успехи в Сумской области как рычаг давления во время будущих мирных переговоров, чтобы заставить Украину уступить часть этой области”.

Они предполагают, что Кремль организовал это взаимодействие на встрече 20 мая, чтобы представить Путина как эффективного лидера во время войны, который реагирует на призывы россиян по дальнейшему продвижению в Сумской области, предлагая России претензии на большую часть украинской территории.

В то же время в ISW считают, что РФ неспособна захватить Сумы в ближайшей или среднесрочной перспективе, поскольку в течение последних трех лет не смогла быстро захватить даже гораздо меньшие населенные пункты в Украине.

Накануне Генштабе ВСУ опровергли заявления российской пропаганды о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

Там заверили, что украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику, несмотря на сложные условия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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