Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Інфлюенсерку Валерію Маркес застрелили під час стриму в її салоні краси
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
4 хв.

МЗС відреагувало на заяву Путіна про буферну зону: Може бути лише на території РФ

георгій тихий
Фото: МЗС

Кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні повідомив своїм урядовцям про ухвалення рішення створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною. В українському МЗС наголошують, що нічого нового в цих агресивних намірах і заявах немає.

Про це сказав журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

Реакція МЗС на заяву Путіна про буферну зону

Георгій Тихий нагадав, що подібні заяви вже лунали від Путіна.

Зараз дивляться

– Але от конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви від російського диктатора дуже показові, – наголосив Тихий.

За його словами, заяви Путіна демонструють всьому світові, що саме він є єдиною причиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна в Україні досі триває.

– І ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, – каже речник.

Георгій Тихий зауважив, що зараз необхідно посилювати тиск на Росію, щоб примусити російського диктатора до миру і до повного тривалого припинення вогню.

Що стосується так званих буферних зон, то, за словами речника МЗС, буферна зона цілком може бути на території Росії – саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію.

Читайте також
Путін знову заговорив про створення “буферної зони” вздовж кордону з Україною
володимир путін

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що нещодавня поїздка Путіна до Курської области може свідчити про намагання диктатора створити підстави для виправдання захоплення Сумської області. На думку ISW, Сумська область потрібна Путіну як буферна зона.

За даними низки західних і українських джерел, російська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня погрожувала окупацією Сумської області для створення так званої зони безпеки.

Війна в Україні, Володимир Путін, Курськ, МЗС України, Сумська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь