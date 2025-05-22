Новая подземная школа в Запорожье: в Заводском районе открылось безопасное учебное заведение
В Запорожье открыли еще одну подземную школу — первую в Заводском районе города. Это очередное заведение такого типа в области. Об открытии подземной школы в Запорожье сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем ТГ-канале.
Факты ICTV узнавали, что известно о новой школе и на сколько учеников она рассчитана.
Новая подземная школа в Запорожье: на сколько учеников рассчитана
Образовательное пространство имеет площадь более 1300 м² и рассчитано на 1000 учеников, которые будут учиться в две смены. В школе обустроены 15 классов, медицинский кабинет, буфет, лаунж-зона, а также организовано полноценное и полезное питание.
Школа является инклюзивной и автономной: она оснащена системами вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. К обучению также могут присоединяться дети из соседнего детсада.
В Запорожье, за семь месяцев, была построена новая подземная школа в густонаселенном районе. Это современное и безопасное учебное заведение оснащено интерактивным оборудованием и комфортной мебелью, что позволило детям впервые за пять лет вернуться к офлайн-обучению.
По словам Ивана Федорова это не первая подземная школа в Запорожье. В 2025 году в Запорожской области планируется открытие еще 25 таких подземных школ.
Фото: Запорожская военная администрация