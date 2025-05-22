Новая подземная школа в Запорожье: в Заводском районе открылось безопасное учебное заведение

В Запорожье открыли еще одну подземную школу — первую в Заводском районе города. Это очередное заведение такого типа в области. Об открытии подземной школы в Запорожье сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем ТГ-канале.

Факты ICTV узнавали, что известно о новой школе и на сколько учеников она рассчитана.

Новая подземная школа в Запорожье: на сколько учеников рассчитана

Образовательное пространство имеет площадь более 1300 м² и рассчитано на 1000 учеников, которые будут учиться в две смены. В школе обустроены 15 классов, медицинский кабинет, буфет, лаунж-зона, а также организовано полноценное и полезное питание.

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Школа является инклюзивной и автономной: она оснащена системами вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. К обучению также могут присоединяться дети из соседнего детсада.

В Запорожье, за семь месяцев, была построена новая подземная школа в густонаселенном районе. Это современное и безопасное учебное заведение оснащено интерактивным оборудованием и комфортной мебелью, что позволило детям впервые за пять лет вернуться к офлайн-обучению.

По словам Ивана Федорова это не первая подземная школа в Запорожье. В 2025 году в Запорожской области планируется открытие еще 25 таких подземных школ.

Фото: Запорожская военная администрация

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