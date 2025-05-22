Нова підземна школа у Запоріжжі: у Заводському районі відкрився безпечний навчальний заклад

У Запоріжжі відкрили ще одну підземну школу — першу в Заводському районі міста. Це черговий заклад такого типу в області. Про відкриття підземної школи у Запоріжжі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму ТГ-каналі.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про нову школу та на скільки учнів вона розрахована.

Нова підземна школа у Запоріжжі: на скільки учнів розрахована

Освітній простір має площу понад 1300 м² і розрахований на 1000 учнів, які навчатимуться у дві зміни. У школі облаштовано 15 класів, медичний кабінет, буфет, лаунж-зону, а також організовано повноцінне й корисне харчування.

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Школа є інклюзивною та автономною: її оснащено системами вентиляції, відеоспостереження і пожежної сигналізації. До навчання також можуть долучатися діти з сусіднього дитсадка.

У Запоріжжі, за сім місяців, було збудовано нову підземну школу в густонаселеному районі. Цей сучасний та безпечний навчальний заклад оснащений інтерактивним обладнанням і комфортними меблями, що дозволило дітям вперше за п’ять років повернутися до офлайн-навчання.

За словами Івана Федорова це не перша підземна школа у Запоріжжі. У 2025 році в Запорізькій області планується відкриття ще 25 таких підземних шкіл.

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Фото: Запорізька військова адміністрація

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