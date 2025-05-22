Украина передала РФ список для обмена пленными в формате 1000 на 1000 — Юсов
Украина подготовила и передала российской стороне список имен 1000 пленных для будущего обмена.
Об этом заявил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
Обмен пленными в формате 1000 на 1000
— Украина передала список на обмен, — отметил Андрей Юсов.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия от Украины якобы не получала список имен пленных для обмена и, что Москва еще его ждет.
Договоренность об обмене
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и России. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что одной из ключевых тем была инициатива обмена пленными в формате 1000 на 1000. Он тогда заявил, что обмен может состояться в ближайшее время.
Именно представитель Турции заявил, что когда казалось, что переговоры в Стамбуле зашли в тупик, тогда предложили обмен военнопленными, который охватит три категории — детей, гражданских лиц и солдат.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагал, что такой обмен может состояться уже на этой неделе.