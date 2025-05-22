1,6 млн детей на ВОТ грозит изменение украинской идентичности на российскую – Кондратюк

На временно оккупированных территориях (ВОТ) 1,6 млн детей находятся под угрозой изменения украинской идентичности на российскую.

Об этом в парламенте Великобритании во время встречи с баронессой Геленой Кеннеди отметила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Елена Кондратюк – о преступлениях РФ против украинских детей

По словам Елены Кондратюк, еще 10-12 тыс. украинских детей, кроме тех 1,6 млн, на сознание которых влияют российские оккупанты, уже прошли через так называемые лагеря перевоспитания.

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Вицеспикер отмечает: по состоянию на сегодня официально известно о 19 546 украинских детях, которых фактически похитила Россия.

– Благодаря совместным усилиям уже удалось вернуть 1 307 детей. К сожалению, установление обстоятельств депортации украинских детей ежедневно усложняется, ведь Россия намеренно скрывает свои преступления, – отмечает Елена Кондратюк.

Вице-спикер поблагодарила баронессу Гелену Кеннеди, которая является сопредседателем международной экспертной группы высокого уровня в инициативе президента Украины Bring Kids Back UA, за ее неравнодушие и активную деятельность в этой инициативе в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

– Отлично, что у нас есть такой сильный голос на международной арене в лице баронессы Гелены Кеннеди, – отметила заместитель главы Верховной Рады Украины.

Обсудив с баронессой Геленой Кеннеди ситуацию с защитой прав принудительно депортированных украинских детей, Елена Кондратюк подчеркнула: за преступления против несовершеннолетних украинцев, что является проявлениям геноцида, нужна постоянная огласка и усиление санкций против РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Верховная Рада Украины

Фото: Елена Кондратюк

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