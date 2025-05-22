1,6 млн дітей на ТОТ загрожує зміна української ідентичності на російську – Кондратюк

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) 1,6 млн дітей перебувають під загрозою зміни української ідентичності на російську.

На цьому в парламенті Великої Британії під час зустрічі з баронесою Геленою Кеннеді наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Олена Кондратюк – про злочини РФ проти українських дітей

За словами Олени Кондратюк, ще 10-12 тис. українських дітей, крім тих 1,6 млн, на свідомість яких впливають російські окупанти, уже пройшли через так звані табори перевиховання.

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Віцеспікерка наголошує: станом на сьогодні офіційно відомо про 19 546 українських дітей, яких фактично викрала Росія.

– Завдяки спільним зусиллям уже вдалося повернути 1 307 дітей. На жаль, встановлення обставин депортації українських дітей щодня ускладнюється, адже Росія навмисно приховує свої злочини, – зауважує Олена Кондратюк.

Віцеспікерка подякувала баронесі Гелені Кеннеді, яка є співголовою міжнародної експертної групи високого рівня в ініціативі президента України Bring Kids Back UA, за її небайдужість та активну діяльність в цій ініціативі в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

– Дуже добре, що ми маємо такий сильний голос на міжнародній арені в особі баронеси Гелени Кеннеді, – зазначила заступниця голови Верховної Ради України.

Обговоривши з баронесою Геленою Кеннеді ситуацію із захистом прав примусово депортованих українських дітей, Олена Кондратюк наголосила: за злочини проти неповнолітніх українців, що є проявом геноциду, потрібен постійний розголос та посилення санкцій проти РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Верховна Рада України

Фото: Олена Кондратюк

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