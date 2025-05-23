Карта бойових дій на 23 травня 2025 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Такі дані станом на 22:00 22 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 23 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.